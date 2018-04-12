تجريد هيوز من الميدالية الذهبية لسباق 200 متر في دورة ألعاب كومنولث

جرد العداء الإنجليزي زهارنيل هيوز من الميدالية الذهبية لسباق 200 متر عدو ضمن منافسات دورة ألعاب كومنولث المقامة حاليا بأستراليا.

وتمت معاقبة هيوز لقيامه بالعدو على حافة الحارة الخاصة به وتداخل مع منافسه، إيريم ريتشاردز من ترينيداد وتوباجو، الذي تمكن من انهاء السباق في نفس الزمن الذي انهى به هوجو السباق وهو 12ر20 ثانية.

وتقدمت ترينيداد وتوباجو باحتجاج على الإعاقة المزعومة، ليمنح بعدها المسؤولون الميدالية الذهبية لريتشارد. واستأنفت إنجلترا هذا القرار.

وحصل الكندي أرون براون على الميدالية الفضية، بينما حصل ليون ريد من إيرلندا الشمالية على الميدالية البرونزية.