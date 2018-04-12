عزة ورمزي يتحدثان عن السينما في صالون الثقافات الإفريقية بـ«الأعلى للثقافة»

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يستضيف اليوم صالون الثقافات الأفريقية بالمجلس الأعلى للثقافة، المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والناقد السينمائي كمال رمزي في السادسة مساء اليوم ـ الخميس ـ بقاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة بأرض الأوبرا.

تقدم عزة الحسيني رؤيتها لحال صناعة السينما في القارة السمراء الآن وهموم القارة المنعكسة داخل الأفلام، والتي رصدتها بدقة من خلال احتكاكها بصناع الأفلام في إفريقيا من خلال المهرجان.

فيما يستعرض الناقد كمال رمزي أهم ملامح السينما الإفريقية على الشاشة العالمية، وأهم الأفلام التي شاركت في التظاهرات السينمائية الكبرى.