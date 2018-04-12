«ماكرون» يظهر في مقابلة تلفزيونية للدفاع عن إصلاح الشركة الوطنية للسكك الحديدية

يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، في مقابلة تلفزيونية للدفاع عن الإصلاحات، التي يتبناها للشركة الوطنية للسكك الحديدية، وذلك في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي تحولًا بطيئًا لصالح عمال الشركة المضربين.

وستكون هذه هي المقابلة التلفزيونية الثالثة لماكرون منذ توليه منصبه في مايو الماضي، كما ستكون له مقابلة أخرى الأحد القادم، في إشارة واضحة إلى أن الرئيس، 40 عامًا، يشعر بالحاجة إلى التواصل مع الشعب.

وينظم العمال إضرابًا ليومين من كل 5 أيام منذ الأسبوع الماضي، ويعتزمون المضي بهذه الطريقة حتى نهاية يونيو.

ويرفض العمال خطط الحكومة؛ لإلغاء وضعهم الوظيفي كعاملين بالحكومة لصالح تعيين عمال جدد وإتاحة المنافسة في الشبكة، كما شهدت الأسابيع الماضية احتجاجات من جانب عمال دور رعاية كبار السن وكذلك إضرابات في شركة «إير فرانس» وغيرها.

وكان استطلاع للرأي أظهر الأسبوع الماضي أن، 44% ممن شملهم الاستطلاع وافقوا على الإضراب بارتفاع بواقع 6 نقاط مئوية عن قبلها بأسبوعين، وذلك مقابل رفض 41% بانخفاض بواقع 8 نقاط مئوية.