قال الفنان كريم فهمي، إنه تعرض لحادث كبير بالدراجة النارية خلال تصويره مسلسل «أمر واقع»، الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأوضح «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فصائية «سي بي سي»، مساء الخميس، أن المسلسل به أحداث أكشن كثيرة، وخلال تصويره أحدهم من فوق دراجة نارية، وقعت حادثة بسقوط الدراجة النارية بسبب مطب حاول التهدئة أمامه، متابعًا: «كنت أسير بسرعة 120 تقريبًا، وضغطت الفرامل قبل المطب، فقطع الحديد بالأرض أوقعت الدراجة».

واستطرد: «الموتسيكل انقسم نصفين، وأصبت بشرح في القدم ومزق في الكتف وجلطات كثيرة».

وأشار إلى مطالبته للمخرج قبل تصوير المشهد بخلع خوذة الرأس حتى يظهر في المشهد، إلا أن المخرج أصر على ارتدائه لها، قائلًا: «الحمد لله أني لم أخلعها طبعًا».