إبراهيم عيسى يكشف عن المصري الذي دعا «هتلر» لاعتناق الإسلام

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الشخصية التي أرسلت خطابًا إلى الألماني النازي أدولف هتلر، تدعوه إلى اعتناق الإسلام، هو ومؤسس الحركة الفاشية الإيطالية بينيتو موسوليني، هي السياسي المصري أحمد حسين.

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الخميس، أن «السياسي المصري أحمد حسين، تدور حوله كثير من علامات التعجب والاستفهام، حول مساره السياسي وحياته التي تمتلئ بدراما عجيبة وغريبة».

وتابع أن «حسين» كان بطل فريق التمثيل خلال المرحلة الثانوية، لافتًا إلى غرام الأخير بالفن والتمثيل، حتى إنه كان يرى في نفسه ممثلًا كبيرًا.

وأشار إلى أن «حسين» كان يتخذ من الفنان الراحل يوسف وهبي، قدوة في التمثيل، وهو ما كان يراه أيضًا في مرتبة أعلى من الفنان الراحل أحمد علام، متابعًا: «غرامه بالتمثيل خلاه يستخدمه في حياته ودعوته السياسية التي بدأها حينما كان طالبًا في كلية الحقوق، وجمعيته قبل أن تتحول إلى حزب "مصر الفتاة"».

ولفت إلى أن «حسين» قد كتب مذكراته 5 مرات، ضمن سلسلة «تاريخ المصريين»، مضيفًا أن الأخير قد كان أول من طرح فكرة التبرع للمشروعات الوطنية، حيث إنه في أثناء دراسته بكلية الحقوق، قد دعا كل مصري للتبرع بـ«قرش»؛ لبناء مصنع لصناعة الطرابيش.

واستطرد: «ما سبق ينذر بثلاثة أشياء، أولها أن مصر منذ بداية عصرها الحديث وشعبها خيّر ومتبرع ويساهم في جميع المشروعات الوطنية، والآخر أن الأفكار الاجتماعية لها رواج وشعبية، والأخيرة أنه بالرغم من كونه كان مجرد طالب في الجامعة إلا أن المجتمع تعامل معه بجدية وقوبلت فكرته بحفاوة».