تباين آراء طلاب الجامعات حول تعميم نظام «البابل شيت»

• اتجاه ببعض الجامعات الحكومية لتعميمه

• مؤيدون: «يجنبنا ظلم التصحيح»

• معارضون: «لا يناسب الوقت المقرر فى الامتحان»

• أستاذ مساعد: «يقلل من معدلات الغش»

تتجه بعض الجامعات الحكومية لتعميم استخدام نظام «البابل شيت» فى الامتحانات فى جميع الكليات، خلال الفترة المقبلة، بعد تجربته بعدد من الكليات الحاصلة على الجودة، خلال العامين الماضيين، والتأكد من نجاحه فى تقليل نسب الغش وتطوير آلية وضع الامتحانات، وذلك ضمن الإجراءات التى تطرحها الجامعات حاليا، تمهيدا لتنفيذها خلال الامتحانات النهائية من العام الحالى، والمقرر إجراؤها مايو المقبل.

وأعلنت جامعة القاهرة استمرار الاعتماد على نظام «البابل شيت» خلال الامتحانات النهائية للعام الحالى، حيث قال رئيس الجامعة، الدكتور محمد عثمان الخشت، إنه سيتم تغيير طريقة وضع الامتحانات، لتضمن أسئلة تخاطب عقول الطلاب وتعتمد على التفكير العلمى، عن طريق إضافة أسئلة حل المشكلات، بدلا من الاعتماد الكلى على الأسئلة المقالية كما كان فى السابق.

كما كشف رئيس جامعة المنيا الدكتور أحمد جمال الدين أبوالمجد، عن أن تطبيق نظام البابل شيت فى الامتحانات، ساهم فى تقليل نسب الغش، فضلا عن الارتقاء بمستوى الامتحانات الموضوعة وتفكير الطلاب، مشيرا إلى أن تطبيق البابل شيت، كان فى عدد من الكليات التى حصلت على اعتماد الجودة، وهناك اتجاه لتعميمه خلال الفترة المقبلة.

ورصدت «الشروق» آراء طلاب الجامعات الحكومية حول تعميم استخدام نظام البابل شيت، حيث قالت راندا أشرف إحدى طالبات كلية العلوم جامعة القاهرة، إن استخدام نظام البابل شيت فى الامتحانات، أحدث طفرة ملحوظة فى آلية وضع الأسئلة، والاعتماد بشكل كبير على الفهم فى الحل، لافتة إلى أن نجاح التجربة يستدعى تعميمها خلال الأعوام المقبلة.

وأشار محمود حسن، أحد طلاب الفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أن نظام البابل شيت يلائم أكثر الكليات العلمية، إلا أن تطبيقه بالكليات الآدبية يحتاج إلى رؤية أوسع وتفهم لطبيعة تلك الكليات، موضحا أن الفكرة بشكل عام جيدة وتحدث تطورا كبيرا فى المنظومة ككل، إلا أنها تحتاج أيضا لتغيير طبيعة المناهج والتى تجبر الطلاب على الحفظ دون الفهم فى كثير من الأحيان.

واعترضت مريم حسين، إحدى طالبات كلية الإعلام جامعة القاهرة، على فكرة تعميم تطبيق نظام البابل شيت فى الامتحانات، لافتة إلى أن هناك بعض المواد تعتمد بشكل أساسى على الحفظ، وتلائمها أكثر الأسئلة المقالية، فضلا عن أن الوقت المخصص للامتحان لا يلائم عدد الأسئلة، مما يعرض عدد كبير من الطلاب للظلم.

من جانبه قال فتحى محمد، المدرس المساعد بكلية التربية جامعة القاهرة، إن تعميم نظام البابل شيت، أصبح ضرورة فى ظل اتجاه وزارة التعليم العالى لتطوير منظومة التعليم، والبدء بتطوير المناهج، مشيرا إلى أن «البابل شيت»، قلل من عمليات الغش قلت بصورة كبيرة عن الأعوام الماضية، وهو ما تسعى إليه الجامعات خلال الفترة المقبلة لقتل ظاهرة الغش نهائيا.