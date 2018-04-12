قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري ورئيس معهد بوسطن لأبحاث الفضاء، إن طريقة تعيين الوزراء الحالية لن تحقق جديدًا في استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى تصريحات الحكومة بأنها تسير على خط الاستراتيجية خطوة بأخرى، رغم أنه لم يحدث شيئًا.



ودعا «الباز»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء، إلى اختيار الوزراء من خلال إعلان واختبارات للمتقدمين، معقبًا: «فتقول الحكومة مثلًا إننا نريد تغيير وزير الصناعة، ومَنْ يريد أن يكون وزيرًا فليتقدم مهما كان العدد».



وتابع أنه بعد ذلك يتم اختيار أفضل 10 أشخاص، على أن تكون هناك لجنة للاختبار، مستطردًا: «ونسأله لو أصبحت وزيرًا للصناعة ماذا ستفعل، وكيف ستتصرف مع وكلاء الوزراة، وما هي رؤيته تجاه الشباب لتنمية قدراتهم؟».



وأوضح أن طريقة الاختبار تلك متبعة في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا، الذين يختارون حكوماتهم من خلال لجان، معربًا عن رفضه القبول بأي منصب وزاري لأنه لا يفهم في هذا المجال، حسب قوله.



