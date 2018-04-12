وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي الأوضاع الإقليمية ويعدان للجنة المشتركة

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الخميس، على هامش المؤتمر الوزاري العربي، الذي عقد في الرياض.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول الإعداد للجنة المشتركة بين البلدين، حيث أكد الوزيران على أهمية تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو الأمام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين، ووجها اللجان الفنية بالبدء في الإعداد للجنة في شهر مايو المقبل.

وأوضح «أبو زيد»، أن «الصباح»، هنأ «شكري»، وشعب مصر بأكمله بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة ما يعكس ثقة الشعب المصري الكبيرة به، متمنيًا لمصر قيادةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب «شكري»، عن تطلع الرئيس والشعب المصري لزيارة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى مصر في أقرب فرصة ممكنة، وطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، نقل تحياته إلى الأمير، متوجهًا لسموه وللحكومة الكويتية بخالص الشكر على الرعاية التي يولونها للمصريين المقيمين في الكويت الشقيقة.

وأضاف «أبو زيد»، أن «شكري»، بحث مع نظيره الكويتي آخر تطورات الوضع الإقليمي حيث تبادلا التقييم ووجهات النظر حول عدة ملفات مهمة وعلى رأسها الأزمة السورية، مؤكدّين على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة الشعب السوري الشقيق، وداعين إلى تغليب الحل السياسي والسلمي وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأردف المتحدث الرسمي أن الوزيرين ناقشا التهديدات التي تحيق بالدول العربية، مشددين على ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث أكد الصباح في هذا الإطار على دعم بلاده الكامل لمصر واستقرارها، مشيدًا بدورها في الحفاظ على الأمن القومي العربي، فيما أطلعه «شكري»، على آخر تطورات العملية الشاملة سيناء 2018 والجهود المصرية الخاصة بمكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.