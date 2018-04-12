اتحاد الجزائر يتعادل مع أولمبي المدية بالدوري الجزائري

أهدر اتحاد الجزائر نقطتين في السباق نحو المراتب الأولى ببطولة الدوري الجزائري لكرة القدم، عقب تعادله 1 / 1 مع أولمبي المدية اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

التحق اتحاد الجزائر بجاره نصر حسين داي، وشبيبة الساورة، في المركز الرابع، برصيد 39 نقطة، فيما بات في رصيد أولمبي المدية 27 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر مناصفة مع شباب بلوزداد ودفاع تاجنانت.

تقدم بن علي بن عمار، لأولمبي المدية في الدقيقة 12، وأدرك أيوب عبد اللاوي، التعادل لاتحاد الجزائر في الدقيقة 39.

تختتم الجولة 25 غدا الجمعة، عندما يلتقي مولودية وهران مع ضيفه شباب بلوزداد.