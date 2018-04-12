«صحة النواب» توافق على قانون البحوث الطبية

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية بشكل نهائي في حضور وزير الصحة، أحمد كمال الدين.

وتضمن القانون بأن يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل خمسين الف جنيه و لا تزيد على مائه الف جنيه كل من اجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين و موافقات الجهات المحددة بهذا القانون

و أضافت فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة و نكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه اذا ترتب على الفعل المشار اليه موت شخص او أكثر.

و نصت المادة ٢٩ يعاقب بالحبس المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد على خمسمائة الف جنيه او بتحدي هاتين العقوبتين كل من الباحث الرئيسي و راعي الدراسة حال عدم الالتزام باي حكم من احكام المادتين ٢٠ و٢٢ من هذا القانون.