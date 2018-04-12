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«صحة النواب» توافق على قانون البحوث الطبية

كتب-أحمد عويس:
نشر فى : الخميس 12 أبريل 2018 - 9:09 م | آخر تحديث : الخميس 12 أبريل 2018 - 9:09 م

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية بشكل نهائي في حضور وزير الصحة، أحمد كمال الدين.

وتضمن القانون بأن يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل خمسين الف جنيه و لا تزيد على مائه الف جنيه كل من اجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين و موافقات الجهات المحددة بهذا القانون

و أضافت فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة و نكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه اذا ترتب على الفعل المشار اليه موت شخص او أكثر.

و نصت المادة ٢٩ يعاقب بالحبس المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد على خمسمائة الف جنيه او بتحدي هاتين العقوبتين كل من الباحث الرئيسي و راعي الدراسة حال عدم الالتزام باي حكم من احكام المادتين ٢٠ و٢٢ من هذا القانون.


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