يُقيم مركز طلعت حرب الثقافي، بالسيدة نفيسة، حلقة جديدة من الصالون الثقافي «ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل»، وذلك في السادسة من مساء بعد غد، السبت، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

يُقام الصالون تحت عنوان «سيناء صانعة البطولات وقاهرة الإرهاب»، يستضيف أحد أبطال حرب أكتوبر وهو اللواء مجدي شحاتة، والذي مكث 200 يوم خلف خطوط العدو خلال حرب أكتوبر، والعميد خالد عكاشة، والدكتور مجدي زعبل، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، وعاطف مغاوري، والشاعرة سحر الشربيني، ويدير الصالون الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي.

ويتناول الصالون بطولات الجيش المصري العظيم التي تمت على أرض سيناء في العصر الحديث، أيضا الملحمة العظيمة التي يقودها الجيش المصري بمشاركة الشرطة والشعب لقهر الإرهاب على أرض سيناء.