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«الأسد»: أي تحركات محتملة ضد سوريا لن تساهم إلا في زعزعة الاستقرار بالمنطقة

دمشق- أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 أبريل 2018 - 1:03 م | آخر تحديث : الخميس 12 أبريل 2018 - 1:03 م

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أن أي تحركات محتملة ضد سوريا لن تساهم إلا في زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يهدد بدوره السلم والأمن الدوليين.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية عن «الأسد» قوله: «إنه مع كل انتصار يتحقق في الميدان تتعالى أصوات بعض الدول الغربية وتتكثف التحركات في محاولة منهم لتغيير مجرى الأحداث».

وأضاف الرئيس السوري، أن: «تهديدات بعض الدول الغربية بالهجوم على سوريا، جاءت بناء على أكاذيب اختلقتها هي وأدواتها من التنظيمات الإرهابية في الداخل بعد تحرير الغوطة الشرقية وسقوط رهان جديد من الرهانات التي كانت تعول عليها تلك الدول في حربها الإرهابية على سوريا».


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