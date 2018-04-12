مسيرات في بولندا وإسرائيل لإحياء ذكرى الهولوكوست

يتوجه آلاف الشباب اليهود من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في مسيرة في «معسكرات الموت» من أوشفيتز إلى بيركيناو في بولندا، اليوم الخميس، لإحياء ذكرى ستة ملايين يهودي قتلوا في الهولوكوست.



ومن المقرر أن يقود الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين ما يقدر بنحو 12 ألف شخص في المسيرة السنوية الثلاثين للعيش في بولندا.



وفي إسرائيل، ستدوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد للوقوف لحظة صمت لمدة دقيقتين حدادا على قتلى الهولوكوست. وستقام الاحتفالات الرئيسية في البلاد في نصب ياد فاشيم التذكاري بالقدس، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.



وتأتي مسيرة بولندا في الوقت الذي أقرت فيه وارسو قانونًا مثيرًا للجدل يحدد الغرامات أو السجن لأولئك الذين يلومون الشعب البولندي أو الدولة على الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.



ويقول منتقدون، بمن فيهم كثيرون في إسرائيل، إن القانون يتم صياغته بشكل فضفاض ويمكن إساءة استخدامه لإنكار المسؤولية البولندية عن الجرائم ضد الشعب اليهودي أو إبطالها.