كارتر: على واشنطن ألا تبالغ فى تحديها لروسيا

حذر الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، اليوم، إدارة الرئيس الأمريكى الحالى، دونالد ترامب، من مغبة خروج الوضع عن السيطرة بما يهدد البشرية جمعاء، وذلك على خلفية تهديده بشن ضربة عسكرية لسوريا.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، عن كارتر قوله: «أصلى لأن تبقى بلادنا آمنة، وأن لا تبالغ الإدارة الأمريكية فى إجراءاتها أو تزيد من تحدياتها لروسيا أو سوريا». معتبرا أن أى مواجهة عسكرية لو كانت صغيرة تعد بمثابة «إجراء خطير»، يمكن أن يخرج فى نهاية الأمر عن نطاق السيطرة.

وأضاف: «آمل أن يدرك ترامب كما أدرك الرؤساء الآخرون، أن أى تبادل للضربات النووية ممكن أن يؤدى إلى كارثة للبشرية جمعاء».

وأشار إلى أن إدارة ترامب وقراراته تتعرض للانتقاد من جهات مختلفة، وأن «الكثير من الناس» باتوا يدركون أنهم «أخطئوا» فى اختيارهم لترامب رئيسا للبلاد.