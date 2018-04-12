ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية بمنشأة ناصر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية القاهرة، القبض 4 أشخاص، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المحلات التجارية بأسلوب التسلق وقص القفل، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان معلومات وردت لقسم شرطة منشأة ناصر، بتكوين "محمد.ج" وشهرته "الربع"، 35 عامًا، مسجل خطر، والسابق اتهامه في 21 قضية آخرهم 763 لسنة 2015م منشأة ناصر، و"شهاب. أ" والسابق اتهامه في 4 قضايا و"محمود.م" 18 عامًا، عامل، و"محمد.خ" 18 عامًا، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحلات بأسلوب التسلق وقص القفل، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وكشف التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم في أثناء استقلالهم سيارة سوزوكي، والمستخدمة في ارتكاب حوادث السرقات وبحوزتهم المقص الحديدي المستخدم في السرقة.