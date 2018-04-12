السفير الروسى بالأمم المتحدة: علاقتى بهايلى «جيدة»

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلى نيبينزيا، اليوم، إن العلاقات الإنسانية مع زملائه الأمريكيين فى الأمم المتحدة «جيدة»، وعند اللقاء يقبل نظيرته الأمريكية نيكى هايلى.

وأضاف نيبينزيا فى تصريحات لقناة «روسياــ1»: «لا أشعر أن هناك تغيرا فى المواقف تجاه روسيا على مستوى المواطنين العاديين. واختلط غالبا مع زملائى. وإذا كان الحديث عن الأمريكيين، فإن العلاقات مع نيكى هايلى وفريقها، صدقوا أو لا تصدقوا، علاقات إنسانية جيدة».

وعندما سئل عن طريقة ترحيبه لهايلى، قال نيبينزيا: «نقبل بعضنا البعض»، واصفا علاقته مع هايلى بالـ«جيدة». وأعرب عن أمله فى أن تكون العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة كذلك جيدة.

وكانت وسائل الإعلام العالمية قد رصدت لقطة لهايلى، أثناء تقبيلها نيبينزيا، عقب انتهاء جلسة مناقشة الأوضاع فى روسيا التى شهدت تبادل اتهامات بين البلدين عن التورط فى الجرائم التى تحدث على الأراضى السورية.