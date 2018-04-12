فاروق الباز: لغة الحوار بين المسؤول المصري والشعب ليست موجودة

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري ورئيس معهد بوسطن لأبحاث الفضاء، إن لغة الحوار بين المسؤول في مصر وبقية الناس ليست موجودة، مشددًا على ضرورة عودة تلك اللغة التي كانت موجودة في الماضي، حسب تعبيره.



وأضاف «الباز»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأربعاء، أنه في خلال الـ60 أو الـ70 سنة الماضية حدث ترهلًا في كافة مجالات الدولة، معقبًا: «لا بد أن نفهم أننا "خايبين وفي الحضيض" وعلينا أن نخطط لإصلاح ذلك، وعلى الحكومة مصارحة الناس بما يتم».



وأوضح أنه لا يجوز أن تكون الحكومة في اتجاه والشعب في آخر، مستطردًا أن بعض المواطنين لا يقتنعون بخطط التنمية لعدم مشاركتهم في القرار أو تنفيذه أو حتى استشارتهم بشأنه.



وأشار إلى ما وصفه بـ«اختلال» وسيلة تعلّم الناس من النخبة، لأن الأخيرة لا تعرف كيفية الحديث مع الناس، موضحًا أن بعض المواطنين يعتقدون أن الحكومة تفعل كل شيء وتتركهم في «الحضيض».



وتابع أن عامة الناس لا يعرفون ما يدور وما تتخذه الحكومة من إجراءات، لأن هناك انفصالًا بين الحاكم والمحكوم، معقبًا: «لدينا قطاعات "خربانة" تحتاج وقتًا طويلًا لتعديلها، ولا بد أن يفهم الشعب ذلك بالعلم والمعرفة».



وأعرب عن رفضه القبول بأي منصب وزاري لأنه لا يفهم في هذا المجال، معلقًا على حال إتاحة الفرصة الكاملة له لإدارة منصب وزراي، بقوله: «لو تصرفت من نفسي وعينت "ورميت ناس في الزبالة" من الممكن أن أقبل».