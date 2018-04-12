قال عضو البرلمان السوري، النائب إلياس مراد، إن ما يدور من حديث حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية، بدعة انتهى مفعولها ويجب عدم الحديث عنها، بل عن المجموعات الإرهابية التي كانت تؤثر على العاصمة، وسقطت وانتهت فارة لمكان آخر وعودة الحياة الطبيعية لدمشق.



وأضاف «مراد»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، أمس الأربعاء، أن أمس غادر آخر جيوش الجماعة الإسلامية، واليوم ستعود القوات العسكرية الروسية والشرطة السورية والمؤسسات الحكومية، إلى الغوطة الشرقية، مؤكدًا أن مدينة دمشق وجوارها أصبحت آمنة الآن.



وأشار إلى أن أمريكا وإسرائيل تريدان التأثير على القدرة العسكرية السورية، والسماح للإرهابيين بالتوسع داخل بلاده، مضيفًا أن هذه الجماعات الإرهابية تتلقى الدعم من بعض القوى من دول عربية.



ولفت إلى استجابة السلطات الروسية لطلب الحكومة السورية بإحضار قواتها إلى سوريا، موضحًا أن موسكو تدرك أنها أيضًا مستهدفة، وتدافع عن نفسها في دمشق، التي حينما تسقط فيها ولم تدافع عنها سوف تسقط في روسيا.



