قالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحمل مسؤولية هجوم «دوما» الكيماوي للنظام السوري وروسيا، متابعة أن القرار النهائي بشأن توجيه ضربة عسكرية في سوريا لم يُتخذ بعد.



وأضافت «ساندرز»، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، «لدينا على الطاولة العديد من الخيارات للتعاطي مع تطورات الملف السوري، الضربة الجوية التي ذكرها الرئيس الأمريكي في إحدى تغريداته عبر (تويتر)، هي أحد الخيارات».



وأكدت أن «ترامب» لم يتخذ قراره النهائي بشأن العملية السورية، ولا يمكن الإعلان عن نواياه، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي لم يضع حيزًا زمنيًا لإطلاق العملية العسكرية ضد النظام السوري، وأمامه خيارات مختلفة في سوريا وجميعها ما زالت على قيد الدراسة.



وتطرقت إلى تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة عبر «تويتر» حول الوقوف أمام روسيا، قائلة إن «ترامب» كان واضحًا فيما يتعلق بالعلاقات السيئة حاليًا مع موسكو، التي وصفتها بأنها فشلت في الحفاظ على وعودها.



وتابعت أن روسيا تعمل على حماية نظام الأسد، بشكل لا يخدم مصالح المنطقة، مطالبة إياها بأن تكون واضحة في قراراتها ووعودها.



واتهمت روسيا بالفشل في دفع النظام السوري للتخلي عن الأسلحة الكيماوية، قائلة: «موسكو هي المسؤولة عن ضمان عدم استخدام السلاح الكيماوي في دمشق، واستخدمت حق الفيتو أكثر من مرة لرفض قرارات مجلس الأمن، ما يحملها مسؤولية ما يحدث في سوريا»



جدير بالذكر أن بلدة دوما، في الغوطة الشرقية، بسوريا، قد شهدت هجومًا كيماويًا، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، معظمهم من الأطفال والنساء.



