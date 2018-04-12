الخطوط الجوية الكويتية: إيقاف الرحلات المتجهة إلى بيروت حتى إشعار آخر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الرسمي الأول في الكويت، إيقاف رحلاتها المتجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن بيان صدر عن الشركة أنه تم اتخاذ هذا القرار «بناء على تحذيرات أمنية بخطورة الطيران فوق الأجواء المحيطة بلبنان».

وذكرت الشركة: «تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها الكرام بأنه، وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة، وحفاظا على سلامة ركابنا الأعزاء، والتزاما من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة، ‏فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من الخميس 12 أبريل وحتى إشعار آخر، شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع».

يأتي هذا بعد ساعات من تحذير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية «يوروكنترول»، أمس، لشركات الطيران التي تشغل رحلات بالقرب من المجال الجوي السورية من ضربات جوية محتملة، وذلك بعد تزايد المؤشرات على أن الولايات المتحدة وحلفائها يدرسون بصورة جدية الرد على مزاعم شن الحكومة السورية هجوما كيماويا على منطقة دوما بالغوطة الشرقية السبت الماضي.