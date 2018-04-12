بوتشيتينو يدافع عن كين

دافع ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، عن نجاح الاستئناف الذي تقدم به هاري كين للمطالبة باحتساب هدف أحرزه فريقه في مرمى ستوك سيتي لمصلحته.

وكان الهدف الثاني الذي سجله توتنهام احتسب لمصلحة كريستيان اريكسن، بعدما سدد الكرة من ركلة حرة إلى داخل الشباك.

ولكن كين قال إن الكرة لمست كتفه وهي في طريقها للمرمى ،وهو ما اعتمدته لجنة الاستئناف لاعتماد أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتشيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس :"بالطبع قال هاري كين انه لمس الكرة بكتفه الأيمن".

وأضاف :"هاري صادق للغاية ولن يكذب حول هذا الموقف. إنها ليست قضية كبيرة، ليست معضلة كبيرة للفريق. كان هذا قرار النادي. ولم اكن مشتركا، ولكنني واثق ان هاري كين وكريستيان اريكسن اتفقا على ذلك ".

ويعني هذا القرار أن كين سجل 25 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بفارق أربعة أهداف خلف محمد صلاح مهاجم ليفربول ومتصدر ترتيب هدافي الدوري.