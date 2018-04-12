الخميس 12 أبريل 2018 2:05 م القاهرة القاهرة 31.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟

النتـائـج تصويت

سقوط طائرة حربية يونانية في بحر إيجة بين تركيا واليونان

أثينا - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 12 أبريل 2018 - 1:33 م | آخر تحديث : الخميس 12 أبريل 2018 - 1:33 م

أفادت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة حربية يونانية في بحر إيجة بين تركيا واليونان، مضيفة أن السبب غير معروف حتى الآن.

وذكرت القناة ذلك النبأ العاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك