سقوط طائرة حربية يونانية في بحر إيجة بين تركيا واليونان

أفادت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة حربية يونانية في بحر إيجة بين تركيا واليونان، مضيفة أن السبب غير معروف حتى الآن.

وذكرت القناة ذلك النبأ العاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.