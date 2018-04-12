إبراهيم عيسى: «الطرابيش» لا تعود للتاريخ المصري

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الطرابيش ليست من التراث المصري ولا تمتد إلى تاريخ مصر، موضحًا: «الطرابيش لا تعود للتاريخ أو الثقافة المصرية، إنما هي وردت إلينا من الأتراك».

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الخميس، دعوة السياسي المصري أحمد حسين، جمع تبرعات من المواطنين لبناء مصنع لصناعة الطرابيش، جاءت في فترة شهدت صراعًا بين ارتداء «البرنيطة» و«الطربوش».

وتابع: «كانوا بيتخانقوا بين الاتنين، لكن في الواقع لا دي بتاعتنا ولا دي بتاعتنا، إحنا بتاعتنا الطواقي التي يتم ارتدائها في الأرياف، ده الشيء المصري الخالص»، مشيرًا إلى أن إيمان «حسين» بدولة الخلافة، وإعلائه للإسلام على حساب مصريته، ربما تفسر تمسكه بالمدخلات التركية، ودعوته أيضًا لعدد من الزعماء الأجانب إلى اعتناق الإسلام.