يحل المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق والخبير الأبرز في صناعة الإعلام ضيف برنامج القاهرة 360 على قناة القاهرة والناس يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.



ويجيب الشيخ عن عدة تساؤلات مطروحة في السوق الإعلامي أبرزها ما هو مستقبل الإعلام في مصر؟ ولماذا تعاني المؤسسات الإعلامية من أزمات مالية؟ وكيف يحقق الإعلام رسالته المهنية؟ وهل نجحت الهيئة الوطنية للإعلام في ضبط الأداء؟.



وبرنامح القاهرة 360 تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامي أحمد سالم يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.