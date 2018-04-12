قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري ورئيس معهد بوسطن لأبحاث الفضاء، إن هناك تغييرًا في مصر تجاه المرأة وتمثيلها في الحكومة، إلا أنه ما زال هناك الكثير في هذا الصدد، معقبًا: «لسه بدري علينا».



وأضاف «الباز»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن هناك 6 وزارات فقط تقودها المرأة، موضحًا أنه لا بد من تمثيلها في الحكومة بقيادتها لنصف الوزرات، حتى يكون الوضع صحيحًا.



وأكد أن المرأة ليست أقل كفاءة من الرجل، معقبًا: «لو كانت هناك واحدة مثل الدكتور فاروق الباز من الممكن اختيارها في أي منصب قبلي».



وأوضح أن شعوره تجاه مصر لم يتغير منذ عام 1974، بقوله: «أعلم وأشعر بكل أحداثها، وألفت كتاب (ممر التنمية) الذي نشر عام 2007 أوضحت فيه أن شعب مصر لن يبق كما هو، ولا بد أن ينتفض ويغير الوضع المأساوي الموجود فيه، وذلك قبل ثورة يناير بخمس سنوات».



ولفت إلى علمه بأنه كان مستحيلًا أن تستمر مصر بهذا الخمول الفكري والخلل الحكومي الذي كان موجودًا منذ سنوات طويلة، مؤكدًا تيقنه من أن المصريين سيفيقون، حسب تعبيره.



