طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية ليل الأربعاء/الخميس عدة غارات على قطاع غزة وسط توتر متزايد منذ أسبوعين.



وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات استهدفت موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" وسط قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



وكان الجيش الإسرائيلي قصف أطراف قطاع غزة الأربعاء بقذائف مدفعية استهدفت نقطة رصد تابعة لكتائب القسام وأراضي زراعية شرق مدينة غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف المدفعي جاء بعد تفجير عبوة ناسفة تم زرعها قرب السياج الفاصل ضد آلية هندسية في الجانب الإسرائيلي من السياج دون وقوع إصابات.



وقتل 30 فلسطينيا وأصيب أكثر من 3 آلاف آخرين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من الشهر الماضي.