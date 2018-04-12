5 ركلات جزاء في الوقت الضائع غيرت مسار التاريخ

أن يكون مستقبل فريق في بطولةٍ ما يتوقف على نتيجته في مباراة واحدة فهذا شيئٌ مثير، وأن تُحتسب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من أحد اللقاءات فهذا أيضاً شيئٌ مثير .. فما بالك أن تجتمع كل هذه الأحداث في لقطة واحدة.

تستعرض «الشروق» خلال السطور المقبلة أبرز 4 ركلات جزاء تم احتسابهم في الدقيقة الأخيرة غيّرت مسار بعض الفرق في بطولاتها أو مسيرتها أو ربما تاريخها.

1 – البرازيل تنهي أحلام المصريين:

في مباراة تعد هي الأبرز في تاريخ المنتخب المصري عندما كان نداً قوياً للمنتخب الأول على العالم في 2009 وصاحب التاريخ الكبير في كرة القدم، البرازيل، حيث ظلت نتيجة التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق حتى الدقيقة الـ91 من عمر اللقاء، قبل أن يحتسب الحكم الإنجليزي هاورد ويب ركلة جزاء لصالح السيليساو بعد إبعاد أحمد المحمدي للكرة من على خط المرمى، ليُسجلها ريكاردو كاكا على يسار عصام الحضري، منهياً أحلام المصريين في تحقيق نتيجة تاريخية وربما أضاعت نقطة كانت كفيلة بتأهل الفراعنة للدور المقبل بكأس العالم للقارات.

2 - نجم الإمارات يضرب منتخبه في مقتل:

ضرب المنتخب الإماراتي موعداً في نهائي كأس الخليج 23 الذي أُقيم بالكويت مطلع العام الجاري أمام نظيره العماني، ومع الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة احتسبت ركلة جزاء للأبيض الإماراتي تصدى عمر عبدالرحمن لتسديدها إلا أنه وضعها في يد الحارس العماني، لتصل المباراة لوقت إضافي قبل أن تتجه اللقاء لركلات الترجيح التي أهدر فيها عموري مُجدداً آخر ركلة ترجيحية مجدداً، ليفوز المنتخب العماني بالبطولة.

3 – كريستيانو رونالدو يُحبط ريمونتادا تاريخية لليوفي:

بعد فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على مضيفه يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الجاري، وتأكد الجميع من تأهل الملكي للدور نصف النهائي، كاد أن يُحقق اليوفي ريمونتادا تاريخية، حيث تمكن من البيانكونيري من إحراز 3 أهداف في أول 60 دقيقة بمباراة العودة على ملعب سانتياجو بيرنابيو ليتأهب كل المتابعين لخروج مفاجئ للميرنجي، إلا أن الحكم الإنجليزي، مايكل أوليفير قام باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة لصالح الريال مع طرد حارس يوفنتوس، جيانلويجي بوفون، قبل أن يضعها كريستيانو رونالدو في سقف المرمى منهياً ريمونتادا كادت أن تكون الأصعب في التاريخ.

4 – التاريخ يرد الدين لمصر :

في مباراة جاءت على عكس المتوقع ووسط جاهزية تامة من الجماهير المصرية والاستديوهات التحليلية وكل من يتنفس في البقعة المصرية من خريطة الكرة الأرضية لوصول منتخب الفراعنة للمونديال بعد غياب 28 عاماً، فاجئ المنتخب الكونغولي نظيره المصري بتسجيل هدف التعادل الذي يؤجل حسم التأهل في الدقيقة 86 من عمر المباراة، قبل أن يحتسب الحكم باكاري جاساما ركلة جزاء للفراعنة في الدقيقة 92 سجلها محمد صلاح، معلناً عن ليلة تعد هي الأسعد في تاريخ الكرة المصرية.

5 – فان نستلروي ينقذ موسم تاريخي للأرسنال:

يعد موسم 2003/2004 هو الأعظم في مسيرة أرسنال الإنجليزي، لما لا !! خاصةً وأن الجانرز تمكنوا حينها من تحقيق رقم قياسي لم يتم يتحقق ولن يكون من السهل تحقيقه، وهو الفوز بلقب البريمرليج دون تلقي أي هزيمة.

الهولندي رود فان نستلروي، مهاجم مانشستر يونايتد كان بإمكانه كسر هذا الرقم التاريخي للفريق اللندني، حيث احتسب الحكم ستيف بينيت ركلة جزاء للمانيو بالدقيقة 93، قبل أن يسددها فان نستلروي في العارضة، منُقذا الرقم القياسي للجانرز من الفشل.