انتهى اليوم الأول من البطولة الدولية للفروسية قفز الموانع التي بدأت من اليوم تستمر حتى يوم السبت الموافق 14 إبريل 2018 على ملاعب سهل حشيش. وقد حضر محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله وكان في إستقباله المهندس هشام حطب رئيس الاتحاد المصري للفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية. و أقيمت اليوم ثلاث مباريات (Medium Tour , Small Tour, Big Tour) بمادة تحكيم من 238 بند 2 فقرة 1 من القانون الدولي للفروسية بحساب 4 نقاط جزاء لكل إسقاط مانع والزمن حيوي. وقد حصد المركز الأول في Medium Tour الفارس محمد حسن عبد المجيد على الجواد كويدام دي فالوت بزمن 73.88 ثانية وبدون نقاط جزاء , بينما فاز بالمركز الثاني الفارس أحمد ناصر النجار على الجواد بالو بزمن 80.85 ثانية و بدون نقاط جزاء , وحل في المركز الثالث الفارس إبراهيم البسطاويسي على الجواد كليبتون بزمن 83.10 ثانية وبدون نقاط جزاء. أما في الـ Small Tour فقد فاز الفارس محمد علاء إسماعيل على الجواد وان هاف بالمركز الأول بزمن 63.59 ثانية بدون نقاط جزاء , وحصد المركز الثاني الفارس مناف الجابري على الجواد كيدام دو فالوت بوي بزمن 66.35 ثانية بدون نقاط جزاء , أما المركز الثالث فكان من نصيب الفارس عبد الرحمن عويضة على الجواد جنجر بزمن 66.39 ثانية بدون نقاط جزاء , وقد سلم جوائز هذا الارتفاع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر. وفي أخر مباراة اليوم الـ Big Tour فقد فاز بالمركز الأول الفارس محمد طاهر زيادة على الجواد فازيلاتي بزمن 79.26 بدون نقاط جزاء و جاء في المركز الثاني الفارس محمد وئام على الجواد بيوتيفول مايند بزمن 79.64 ثانية بدون نقاط جزاء , وحصد المركز الثالث الفارس كامي ميشيل أرتيجو على الجواد ألبيرتو بزمن 80.06 ثانية بدون نقاط جزاء.