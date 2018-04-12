ترامب ينفي تقرير «نيويورك تايمز» عن نيته إقالة مولر

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، بأنه كان يفكر في إقالة المحقق الخاص روبرت مولر في العام الماضي، قائلًا إنه كان سيقيل مولر إن أراد ذلك.

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن ترامب قوله - في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن أردت أن أقيل مولر في ديسمبر الماضي، كما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، لكنت فعلت ذلك ، فقط مزيد من الأخبار الزائفة من صحيفة متحيزة».

وكانت الصحيفة ذكرت أمس الأول الثلاثاء أن ترامب، في لحظة شعوره بالغضب من موجة استدعاءات المحكمة، أخبر مساعديه في مطلع ديسمبر الماضي بأنه أراد أن يغلق تحقيق مولر عن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 وادعاءات تآمر حملة ترامب مع الجانب الروسي للتدخل في الانتخابات.

وبحسب نيويورك تايمز، تراجع ترامب عن قراره بعدما علم مساعدوه من فريق مولر أن التقارير التي تخص استدعاءات المحكمة كانت غير دقيقة.

وبينما أصر البيت الأبيض لفترة طويلة على أن إقالة مولر ليست موضع نظر، ترك ترامب الباب مفتوحًا لمثل هذا الاحتمال، إذ قال في مطلع الأسبوع الحالي "سنرى ماذا سيحدث.. قال العديدون يجب أن تُقيله (مولر)".

ولفتت بوليتيكو إلى أن الرئيس الأمريكي كان أقل غموضًا عن رأيه فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية في حملته الانتخابية لعام 2016، واصفًا هذا التحقيق ب"مطاردة الساحرات" الذي ابتكره الديمقراطيون ممن يشعرون بالخجل كعذر لخسارة هيلاري كلينتون في الانتخابات.