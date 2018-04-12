الشرطة العراقية تعثر على مقبرة جماعية لجثث محترقة شمالي الرمادي

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الخميس، عن العثور على مقبرة جماعية داخل منزل، تضم جثثا محترقة مجهولة الهوية شمالي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، 118كم غربي بغداد.

وقالت مصادر في قيادة عمليات الأنبار، لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب.أ»، إن: «قوات من الجيش العراقي في قيادة عمليات الأنبار عثرت على مقبرة جماعية لجثث محترقة مجهولة الهوية داخل أحد المنازل في منطقة الطرابشة شمالي الرمادي، لم يتم التعرف عليها ما إذا كانت تعود لمدنيين أو لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي».

وبحسب المصادر، فإن «داعش» أعدم العديد من المدنيين إبان سيطرته على المدن في الأنبار عام 2014.

وتعثر القوات الأمنية على مقابر جماعية بين الحين والآخر في مناطق المحافظة استنادا لمعلومات استخبارية أو من خلال الأهالي بعد أن تمكنت القوات العراقية العام الماضي من السيطرة على محافظة الأنبار أكبر مدن العراق مساحة.