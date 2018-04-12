سحر نصر لـ«الشروق»: نخطط لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار فى نهاية 2018

تخطط وزارة الاستثمار إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مصر بنهاية العام الحالى 2018 إلى 10 مليارات دولار، وفقا للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، على هامش جولة تفقدية للوزيرة لمجمع الاستثمار أخيرا.

وتكرر استهداف الحكومة تحقيق مبلغ الـ10 مليارات دولار كاستثمارات اجنبية مباشرة فى موازنات الدولة فى السنوات الاخيرة، ولكنها لم تحققها حتى الان، رغم تطبيق برنامج اصلاح اقتصادى منذ نهاية عام 2016 مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، كما أصدرت الحكومة قانونا جديدا للاستثمار فى مايو الماضى، على أمل أن يساهم فى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واطلاق مشروعات توفر فرص عمل للشباب.

وارتفع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى العام المالى الماضى 2016/ 2017 بنسبة 14%، وسجل 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار فى 2015/2016، لكن بيانات أصدرها البنك المركزى، أخيرا، كشفت تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2017 ــ 2018 بنسبة 14% إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.87 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وتوقع بنكا الاستثمار فاروس وبرايم أن تصل قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى مصر نحو 9.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، وبررا تراجع الاستثمارات الاجنبية فى الربع الاول بارتفاع سعر الفائدة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفى سياق متصل، قالت الوزيرة إن مركز خدمة المستثمرين غطى تكلفة إنشائه خلال الأشهر الثلاثة الاولى من انطلاقه، موضحة أن المركز ساهم فى تسهيل الخدمات وإجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين. وكانت نصر، قد قالت فى تصريحات صحفية سابقة، إن مركز خدمات المستثمرين يحقق دخلا بنحو نصف مليون جنيه يوميا.

وأضافت أن هناك تيسيرات يقدمها مجمع خدمات المستثمرين، أبرزها خفض زمن تأسيس الشركات، وتوحيد جميع الإجراءات، بالإضافة لاطلاع المستثمرين على الفرص الواعدة على مستوى المحافظات، والمحددة بحسب القطاعات والأنشطة الاستثمارية، وفقا للخريطة الاستثمارية التى أطلقتها الوزارة.

وأشارت نصر إلى أن الخريطة تتضمن نحو ٦٠٠ فرصة استثمارية، موزعة على مختلف القطاعات، وهى البتروكيماويات، والصناعات الزراعية، والسياحة، والمنسوجات، والصناعات الكهربائية. وأضافت ان محافظة الوادى الجديد تتصدر المحافظات الأكثر فرصا متاحة للاستثمار بنحو ١٥٠ مشروعا، يليها الفيوم بنحو ٤٠ فرصة استثمارية، وقنا ٢٤ فرصة استثمارية.