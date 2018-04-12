التأمين الصحي بالغربية يناقش سبل تحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين

شدد الدكتور أحمد جمال الدين المسدي مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، اليوم الخميس، على التنسيق الدائم بين جميع الوحدات التابعة للتأمين على مستوى المحافظة، وإدارة الفرع؛ لتحقيق التعاون مما يساهم في الأهداف المرجوة، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، وذلك بحضور الدكتور رائف يوسف نائب مدير الفرع للشئون الفنية، والدكتورة عزة أمين مدير إدارة التموين الطبي بإدارة الفرع، مع مديري المناطق ومدير إدارة المعلومات بديوان عام الفرع.

واستعرض «المسدي»، خطة سير العمل بعيادات الفرع، والوقوف على أخر المستجدات بالنسبة لتقديم الخدمات للمنتفعين، ومستوى أداء تقديم الخدمة.