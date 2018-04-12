الاتفاق يعبر التعاون بثلاثية في الدوري السعودي

اختتم الاتفاق مشواره في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم على أفضل وجه، بعدما تغلب 3 / 2 على ضيفه التعاون اليوم الخميس في المرحلة الأخيرة للمسابقة.

ارتفع رصيد الاتفاق إلى 36 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز السابع.

تقدم عبدالله الشمري للتعاون في الدقيقة 24، وتعادل محمد مرزوق الكويكبي للاتفاق في الدقيقة 33.

اضطر الاتفاق للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أسامة الخلف في الدقيقة 53، لحصوله على الإنذار الثاني.

رغم النقص العددي، أضاف التونسي فخرالدين بن يوسف الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 63، فيما أحرز نواف بوعمر الهدف الثالث في الدقيقة 78.

تضاعفت معاناة التعاون في المباراة، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيدريك أميسي في الدقيقة 83، لحصوله على الإنذار الثاني أيضا، غير أن عبدالفتاح آدم أحرز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، طرد على إثرها أحمد ابراهيم لاعب الاتفاق لحصوله على الإنذار الثاني.