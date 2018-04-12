تقارير إعلامية: الزعيم الكوري الشمالي يغيب عن جلسة برلمانية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تغيب عن حضور جلسة برلمانية.

ولم يظهر اسم زعيم كوريا الشمالية ضمن القائمة، التي نشرتها وسائل إعلام حكومية للذين حضروا الجلسة في بيونج يانج أمس الأربعاء، وعلى الرغم من أن حضور كيم ليس إلزاميا، ولكنه حضر 6 من ضمن 8 جلسات برلمانية منذ أن تولى السلطة في نهاية 2011، وذلك بحسب ما قالته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قبل الاجتماع.

وكان «كيم»، قد قام بأول زيارة خارجية له كزعيم لكوريا الشمالية في أواخر مارس الماضي، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج في بكين.

ويشار إلى، أن الجمعية الشعبية العليا «البرلمان» عادة ما تجتمع مرة أو مرتين فقط سنويًا من أجل التصديق على قرارات الحكومة مثل مقترحات الموازنة والقرارات الخاصة بالعاملين في الحكومة.