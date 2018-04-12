القبض على أمين شرطة و«عرباوي» لاتهامهما بقتل شاب لخلاف على بيع الهيروين

تمكنت مباحث قسم ثالث أكتوبر من إلقاء القبض على أمين شرطة وعرباوي؛ لاتهامهما بقتل صاحبهما بعد اختلافهم على ثمن لحصة هيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت قوة أمنية لقسم ثالث أكتوبر عثرت على جثة لشاب ملقاة في منطقة جبلية تابعة لدائرة القسم، وأمر رئيس مباحث قسم تالت أكتوبر المقدم مروان مشرف بإجراء التحريات اللازمة حول المجني عليه بعد أن عثر على بطاقة هويته بجوار جثته.

وبسؤال أهل المجني عليه، أكدوا أن نجلهم خرج بصحبة أمين شرطة يدعى «أحمد.ع» تعرف عليه منذ شهور، وفي يوم الحادث حضر أمين الشرطة لبيت المجني عليه واصطحبه وصديق ثالث لهم عرباوي يدعى «عياد.ف». وتمكنت مباحث قسم تالت أكتوبر من إلقاء القبض على أمين الشرطة وبحوزته كمية من الهيروين.

وبسؤال أمين الشرطة المتهم، اعترف أنه كانت تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، وأنهم تعرفوا على شخص عرباوي في الفترة الأخيرة يدعى «عياد.ف» 32 عاما، لشراء مخدرات منه، وكميات كبيرة من الهيروين، وفي يوم الحادث دعاهم «العرباوي» إلى منطقة جبلية، بعد أن طلبوا منه كمية كبيرة من الهيروين، وتم الإتفاق على السعر، وأثناء التسليم حدث مشادة كلامية بين المجني عليه والعرباوي بسبب طلب المجني عليه من العرباوي الحصول على المخدرات أولا ثم تسليمه ثمنها.

وتطور الأمر بينهم وتشاجر أمين الشرطة مع المجني عليه بعد التأكد من خداعه لهم في البداية، حيث أخبره المجني عليه أن ثمن المخدرات بحوزته وعلى إثرها توجهوا للعرباوي لشرائها، وهناك اكتشف أنه كان ينوي عدم دفع ثمنها ولم يحضر الأموال معه.

وأسفرت المشاجرة عن قتل المجني عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة اللواء عصام سعد بالواقعة، وأمر بسرعة ضبط المتهم الثاني العرباوي «عياد.ف».

وبالتنيسق مع قطاع الأمن العام، تم إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الهروب لمدينة الغردقة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على مدير مباحث الجيزة اللواء إبراهيم الديب أمر بإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.