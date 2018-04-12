رئيس أذربيجان «إلهام علييف» يفوز بفترة رئاسة جديدة

فاز الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي يقود الجمهورية السوفيتية السابقة منذ 15 عامًا، بفترة رئاسة رابعة بأغلبية ساحقة.

وصوت نحو 83% من الناخبين لصالح الرئيس الحالي، وفقًا للنتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، في وقت متأخر من أمس الأربعاء. وبلغت نسبة الإقبال 74%.

وقد أكد «علييف»، الذي أدلى بصوته مع أسرته في مركز انتخابي بالعاصمة باكو، أنه يتعهد بضمان تحقيق الرخاء في الدولة الغنية بالنفط المطلة على بحر قزوين.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في أكتوبر، لكن تم تقديمها إلى أبريل، وهي مناورة شجبها ممثلون من المعارضة السياسية واعتبروها تمييزًا ضدهم، وحصل «علييف» 56 عامًا، على أكثر من ثلاثة أرباع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الثلاثة الماضية، وبعد الانتخابات الأخيرة، تم تمديد الفترة الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات.

يذكر أنه، تم تجهيز «علييف» للرئاسة على يد والده، حيدر علييف، الذي تولى منصب رئيس البلاد خلال العقد السابق على توليه الرئاسة.