الجونة يقرر الإبقاء على مدربه زكريا بعد صعوده للدوري الممتاز

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قرر نادي الجونة الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز لكرة القدم الإبقاء على المدير الفني للفريق هشام زكريا.

وعاد الجونة إلى الدوري المصري الممتاز، بعد غياب ثلاثة مواسم، بالفوز على مضيفه السلام أمس الأربعاء 1 /صفر في الجولة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

وقال محمد الحصري المدير التنفيذي لنادي الجونة في تصريحات تليفزيونية "سر نجاح الجونة هذا الموسم يرجع إلى الاستقرار الإداري داخل النادي".

وأضاف "الجونة يعمل وفق سياسات احترافية مدروسة وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في صعود الفريق للدوري الممتاز من جديد".

وأشار "اقتربنا من تطوير نادي الجونة حتى يليق باسم الفريق في الدوري الممتاز".