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فيديو.. مفيد فوزي ناعيا آمال فهمي: «رحلت أكاديمية علمية وأيقونة الإذاعة»

معاذ حجازي
نشر فى : الخميس 12 أبريل 2018 - 10:57 م | آخر تحديث : الخميس 12 أبريل 2018 - 10:58 م

نعى الإعلامي مفيد فوزي، الإذاعية آمال فهمي، التي وافتها المنية الأحد الماضي، قائلًا: «رحلت أكاديمية علمية وسيدة الحوار وأيقونة الإذاعة».

وأضاف «فوزي»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن السؤال المداهم والاستنباط الذكي والتقصي المجنون حتى الحقيقة رحلوا بوفاة الإذاعية آمال فهمي.

وأوضح أن آمال فهمي قبلت أن تتعرض لهجوم كبير، كما أنها مُنِعت سياسيًا كثيرًا، موضحًا أنها طالها ما وصفه بـ«الغضب الكلثومي» بشدة، في إشارة إلى الراحلة أم كلثوم.

يذكر أن الإذاعية آمال فهمي، توفيت الأحد الماضي، عن عمر ناهز 92 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

 

 


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