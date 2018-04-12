قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تحديد سعر القمح الدرجة الأولى بـ600 جنيهًا للإردب، بناء على عدة معايير من بينها متوسط سعر استيراد القمح خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، موضحًا أن هذا السعر مناسب وعادل للفلاح.



وأضاف «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن متوسط سعر استيراد القمح كان 3972 جنيهًا للطن، وبدرجة نقاوة 24، منوهًا بأن الحكومة وضعت 600 جنيهًا لدرجة لنقاوة 23.5.



وأشار إلى مراعاة وزارة الزراعة الزيادة في التكاليف على الفلاح، مضيفًا أن صدمة تحرير سعر الصرف انتهت، وبات هناك استقرار في التكاليف، إلا أن الحكومة رفعت السعر 25 جنيهًا عن نظيره العام الماضي.



واستطرد: «الفدان الواحد يكون به في المتوسط 18 إردبًا، ما يعني 10800 جنيه، وهذا بخلاف بيع التبن الذي يصل سعره إلى أكثر 3 آلاف جنيه».



