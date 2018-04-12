تقارير غربية تحذر من «التسرع» الأمريكى فى سوريا

• «نيويورك تايمز»: التصعيد يمكن أن يبتلع المنطقة

• «واشنطن بوست»: ترامب لا يمتلك خطة بل قدرة لجعل الأمور أسوأ

سلطت صحف غربية عدة، اهتمامها، اليوم، على تداعيات التهديدات الامريكية المتصاعدة بش ضربة عسكرية على سوريا، على خلفيات تقارير مفترضة لـ«هجمات كيماوية» فى دوما بالغوطة الشرقية.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن شخصية زعيمى الولايات المتحدة وروسيا، دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، على الترتيب، «هشة»، معتبرة أن كليهما لديه تحديات داخلية تجعله يفكر فى صرف الأنظار عنها بافتعال أزمة خارجية. موضحة أن التسرع فى توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، غير فعال، وأنها يجب ألا تكون بديلا عن المحادثات الرامية إلى عدم السماح للنزاع السورى بأن يبتلع المنطقة وأن يدمر العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وانتقدت الصحيفة أسلوب ترامب فى إدارة الأزمة من خلال تغريدات تبدو صياغتها «هشة»، ولا تساعد، بحسب وصفها، على رسم صورة لرئيس دولة عظمى، مضيفة أن تغريداته الأخيرة قد يكون لها وقع جيد فى الداخل الأمريكى، أما فى موسكو فإنها سوف تنتزع السخرية والتسخيف.

من جانبها، ركزت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، على صراع النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا، منوهة إلى تراجع أمريكى فى منطقة الشرق الأوسط. وذكرت الصحيفة أن «ترامب ليس سبب انحسار الدور الأمريكى فى المنطقة، بل أحد مظاهر الإرهاق الأمريكى»، وذلك مع تكرار الفشل الأمريكى، بدءا فى عدم نجاح خطة الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، للسلام، وهجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001، وما أعقبها من اجتياح الولايات المتحدة للعراق، الذى يعتقد أنه ساهم فى خلق «داعش»، وكذلك عدم اتخاذ واشنطن إجراء حاسم ضد الرئيس السورى بشار الأسد عام 2013.

وأوضحت الصحيفة، أن كل هذه الأمور، مثلت تراجعا للدور الامريكى فى المنطقة، وشجع فى المقابل روسيا على ملء الفراغ. وذكر التقرير، أن ترامب يريد أن يمحو كل أثر لسلفه باراك أوباما، لذلك فهو يتخبط ويضع بلاده فى حيرة من أمرها فيما يتعلق بالدور الذى يترتب عليه لعبه فى المنطقة.

إلى ذلك، نقلت شبكة «ايه.بى.سى» الأمريكية، عن مسئول أمريكى، لم تسمه، أن خيارات الضربة العسكرية التى يجرى دراستها يمتد تأثيرها من ضعيف إلى متوسط إلى كبير، بما فى ذلك مناطق القيادة والتحكم التابعة للجيش السورى، وهناك خيار آخر وهو ضرب المناطق التى توجد بها مخازن الأسلحة الكيماوية.

وأشارت الشبكة إلى أن الكثير من المحللين يرون أن التصعيد أو الاشتباك العسكرى بين روسيا والولايات المتحدة ينذر بخطر كبير، حيث قال المعلق السياسى الروسى البارز دميترى ترينن: «الولايات المتحدة وروسيا قريبة الآن من تصادم عسكرى بين قواتها أكثر من أى وقت مضى منذ الحرب الباردة، ولكن هل روسيا ستضرب الولايات المتحدة (ردا) على إطلاقها صورايخ صوب دمشق؟».

من جانبها، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن مستشارى البيت الأبيض تفاجئوا بتغريدة ترامب ووجدوها «منذرة» و«مشتتة للانتباه»، حيث جاءت فى وقت ما زالت تدرس فيه الإدارة الرد المناسب على مزاعم هجوم دوما الكيماوى بالغوطة الشرقية، وأشارت الصحيفة إلى أن مساعدى البيت الأبيض اعتادوا ببساطة على حقيقة أنهم لا يملكون أى سيطرة على تصرفات ترامب وبدلا من ذلك عليهم الاستعداد لتفسيرها أو التعامل مع عقباتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب الذى يعشق الفوز لن يحقق أى نجاح فى سوريا فهو لا يمتلك خطة أو رغبة لإيقاف الأسد، لكنه يمتلك القدرة لجعل الأمور أسوأ.