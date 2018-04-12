ملايين الشيعة في العراق يحيون ذكرى مقتل الإمام الكاظم

أحيا ملايين الشيعة في العراق، اليوم الخميس، ذكرى مقتل الإمام موسى بن جعفر، الملقب بـ«الكاظم» أحد الأئمة الأثنى عشر لدى الشيعة خلال حقبة الدولة العباسية.

وطاف ملايين الشيعة شوارع بغداد منذ أيام سيرا على الأقدام وصولا إلى ضريح الإمام موسى بن جعفر، في حي الكاظمية، وسط إجراءات أمنية مشددة ومشاركة آلاف من القوات العراقية من الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية والأمنية لضمان أجواء أمنية للزوار.

وأدار رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، العملية الأمنية من خلال غرفة القيادة في قيادة العمليات المشتركة التي تضم شاشات كبيرة لمراقبة حركة الزوار؛ لضمان الأمن بعد أن قطعت السلطات العراقية عددا من الطرق لتسهيل حركة الزوار.

وأقام عشرات الآلاف من العراقيين سرادق عزاء في الشوارع لتقديم الخدمات للزوار في مشهد أخذ بالازدياد منذ عام 2003 وحتى الآن، فيما أعطت الحكومة العراقية الأوامر لتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية احتفاء بالمناسبة.

وبلغت ذروة إحياء المناسبة في حي الكاظمية شمالي بغداد حيث تجمع الزوار لأداء طقوس الزيارة وسط حالة من الحزن الشديد لمقتل أحد أئمة الشيعة خلال حقبة الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامة تشييع رمزي التف حوله المعزون حاملين أعلاما ملونه وطافوا بشوارع حي الكاظمية المكتظة.