«جاجوار» تجهز سيارة كهربائية للموسم الجديد من سباقات «فورمولا»

تستعد شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية «جاجوار» للكشف عن النموذج الاختباري لسيارتها الكهربائية الجديدة «وان تايب ثري» التي ستخوض الموسم الخامس لسباق سيارات «فورمولا إي» عندما تنتهي من تطويرها، حيث ستتمتع السيارة بقوة لم تتوافر لأي سيارة انتجتها الشركة حتى الآن.

تصل طاقة الجيل الجديد من سيارات السباق إلى 250 كيلووات أي ما يعادل 335 حصانا، أثناء الاختبارات، وطاقة قدرها 200 كيلووات بما يعادل 270 حصانا في مضمار السباق الفعلي، وهو ما يعني قدرتها على الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 140 ميلا في الساعة.

يذكر أن قواعد سباقات سيارات «فورمولا إي» تتيح لكل شركة سيارات تصميم المحرك الخاص بها لكنها تكون ملتزمة باستخدام نفس المكونات مثل ألياف الكربون والبطارية في السيارات والتي تم تحسينها بالنسبة للموسم 2018/2019.

وذكر موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات أن «نلسون بيكوي الابن» المالك لأول نسخة من بطولة «فورمولا إي» النسخة التجريبية من السيارة «وان تايب ثري» في الشهر الماضي.

وقال «بيكوي»، في بيان، «إنها كانت لحظة عظيمة بالنسبة للفريق وللبطولة وللسيارات الكهربائية. السيارة تقدم بداية واعدة ويمكن الاعتماد عليها لكنها مازالت تحتاج إلى الكثير من التطوير قبل أن تبدأ السير على مضمار السباق في نهاية العام الحالي».