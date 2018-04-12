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جوتيريش يحذر من خروج الوضع عن السيطرة في سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
نيويورك - د ب أ
نشر فى : الخميس 12 أبريل 2018 - 6:47 ص | آخر تحديث : الخميس 12 أبريل 2018 - 6:47 ص
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، من إمكانية "خروج الوضع عن السيطرة" في سوريا، داعيا إلى بذل كافة الجهود لتجنب ذلك. 

وقال جوتيريش، في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد أعربت أمس عن غضبي إزاء التقارير التي تفيد باستمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".

وأضاف: "واليوم، اتصلت بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لكي أكرر قلقي العميق بشأن مخاطر المأزق الحالي، وشددت على ضرورة تجنب خروج الوضع عن نطاق السيطرة".

وتابع: "دعونا ألا ننسى أنه، في نهاية المطاف، يجب أن تكون جهودنا متعلقة بإنهاء المعاناة الرهيبة للشعب السوري".

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