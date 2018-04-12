صلاح «بطل» قرعة نصف نهائي دوري الأبطال بمفارقة طريفة تجمعه بالمتنافسين

تقام ظهر غدا الجمعة قرعة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمدينة نيون السويسرية، للكشف عن طرفي قبل النهائي للبطولة الأمجد أوروبيا، حيث تشهد مفارقة طريفة بطلها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بكافة الفرق المتنافسة في هذا الدور.

وبعد وصول ليفربول وروما وريال مدريد وبايرن ميونيخ، إلى نصف النهائي بعد الصعود من ربع النهائي متفوقين على فرق مانشستر سيتي وبرشلونة ويوفنتوس وإشبيلية على الترتيب، تأتي القرعة لتحدد طرفي المباراتين لقبل النهائي والمنتظر أن تشهد إثارة كبيرة.

وسيكون محمد صلاح نجم المنتخب الوطني بطلاً لقصة القرعة، حيث تجمعه مفارقة طريفة مع الفرق الثلاثة الأخرى المتأهلة لنفس الدور، حيث يجمعه بروما أنه كان فريقه السابق وربما يلعب ضده من جديد في نصف النهائي، وربما يسجل في مرماه ولا يحتفل، فيما يجمعه بريال مدريد أنه أكثر الأندية رغبة في ضمه في الصيف المقبل، لاسيما أنه قد يسجل في مرماه ويجعله يصمم على ضمه أكثر خلال الميركاتو القادم.

أما الضلع الأخير في المربع الذهبي لنصف نهائي البطولة، فهو بايرن ميونيخ العملاق الألماني، فقد نجح صلاح في التسجيل بمرماه قبل بداية الموسم الحالي في الدورة الودية الاستعدادية للموسم الجديد وقاد فريقه للفوز عليه ويعرف أجواء ملعبه أليانز أرينا جيدا، مما يجعل كافة الفرق في القرعة سهلة وجيدة للفرعون الصغير.

ومن المنتظر أن يكون نظام سحب القرعة مفتوحا دون أي قيود حيث من الممكن أن يتقابل ناديان من نفس البلد، على أن يخوض الفريق الذى يظهر أولا في القرعة مواجهة الذهاب على ملعبه.

ويشارك في سحب القرعة ،النجم الأوكراني أندريه شيفتشينكو مهاجم ميلان وتشيلسي السابق، باعتباره سفير نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مواجهتي الذهاب للدور نصف النهائي يومي 24 و 25 أبريل الجاري، بينما تكون مباراتي الإياب يومي 1 و2 من مايو المقبل، ومن المقرر أن يقام النهائي يوم الـ 26 من مايو المقبل في ملعب أولمبيسكي، بمدينة كييف الأوكرانية.