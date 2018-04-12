قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على استراتيجية تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، موضحًا انه سيتم تطبيق الاستراتيجية الجديدة بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.



وأضاف «سلطان»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأربعاء، أن الاستراتيجية الجديدة للتعليم ما قبل الجامعي تستهدف معالجة التحديات التي تواجه النظام التعليمي الحالي، مشيرًا إلى تطوير المنظومة الجديدة بشكل يضمن جودة التعليم، ويتناسب مع التكنولوجيا الحديثة.



وأوضح أن تحويل نمط التعليم إلى المعرفة والابتكار، وتطوير أداء المعلمين يأتي في أولويات الاستراتيجية الجديدة، مشيرًا إلى بدء المرحلة الأولى بتطوير رياض الأطفال والصف الأول الثانوي؛ لتأثير المنظومة التعليمية بشكل كبير على هذه المراحل.



وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تنفيذ استراتيجية تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، والتي ستطبق بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، في إطار اهتمام الحكومة بالنهوض بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في عملية التنمية.



