دخلت بطولة دوري أبطال اوروبا ، مراحلها الأخيرة حيث وصلنا إلى دور نصف النهائي للبطولة الأغلى والأعرق في تاريخ القارة العجوز .

أندية ريال مدريد وبايرن ميونيخ وليفربول وروما ، أكملت المربع الذهبي من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال اوروبا في ملعب كييف يوم 26 مايو المقبل .

وفي السطور القادمة نستعرض معاً كل سيناريوهات القرعة التي ستجري غداً الجمعة في مدينة نيون السويسرية .

ليفربول × ريال مدريد

المواجهة السادسة من نوعها بين الفريقين ، بعدما التقو في خمس مناسبات سابقة كان أبرزها مواجهة نهائي 1981 ، والذي حسمه الريدز بهدف دون رد .

مواجهة صلاح ورونالدو ستكون الحدث الأبرز في حالة أن أفرزت القرعة تلك المباراة ، وسيتحدث الكثيرون عن الفرعون المصري الذي أصبح مطلباً في ريال مدريد .

اما رونالدو نفسه ، فلديه ذكريات عديدة امام ليفربول ، فقد سجل 4 اهداف في شباكهم ، منهم ثلاث اهداف بقميص مانشستر يونايتد .

الجمهور الأحمر لديه ذكريات عديدة مع سانتياجو برنابيو ، فهنا في هذا الملعب فازوا بهدف نظيف منذ 9 اعوام في دور الستة عشر ، ولا أحد ينسى الرباعية التاريخية التي أكتسح بها "الريدز" الفريق الملكي في 2009 في انفيلد .

بايرن ميونيخ × روما

لم ينسى فرسان العاصمة بعد السباعية التاريخية من بايرن ميونيخ في دور مجموعات 2014-2015 ، ويتطلع أبناء المدرب ازيبيو فرانشيسكو إلى الثأر من النتيجة التاريخية .

المواجهة ستكون الأخف وطأة بالنسبة لبايرن ميونيخ ، حيث يتطلع المدرب يوب هاينكس إلى تجنب مواجهة ريال مدريد في هذا الدور وتأجيل الموقعة إلى نهائي كييف ، وكذلك فأن مواجهة ليفربول ستكون محفوفة بالمخاطر .

روما ليس لديه شيء يخسره ، ويكفي جماهيره فخراً ماحدث امام برشلونة وتقديمهم لعودة تاريخية والفوز بثلاثية نظيفة ، ولذلك فأن اللعب امام بايرن ميونيخ سيمثل مناسبة كبيرة لجماهير العاصمة من أجل تقديم لوحة فنية رائعة مثلما حدث امام النادي الكاتالوني .

ريال مدريد × بايرن ميونيخ

السيناريو الذي يتمناه جماهير كرة القدم في المباراة النهائية ، حيث يخشى الجميع أن تضطرهم القرعة إلى خروج أحد البطلين .

مباراة يوجد بها 17 لقب لدوري أبطال اوروبا ، فهي بحق ستكون أمسية أكثر من رائعة لعشاق كرة القدم وخاصة المحايدين منهم .

التاريخ يؤكد تفوق ريال مدريد في أخر اربع مباريات بنسبة 100 % ، متفوقاً بنتيجة 11-3 ، ويبقى الإنتصار الأخير للبايرن في المباراة عام 2012 بضربات الجزاء .

ليفربول × روما

المواجهة الخاصة بالنسبة لمحمد صلاح ، حيث سيعود مجدداً إلى الملعب الذي أحبته في الجماهير ورفعت أسمه عالياً ، النجم المصري تألق مع روما في موسمين ووضعه انصار روما في مكانة القديسين والأساطير .

رحل صلاح عن ليفربول ، لكن الفريق الإيطالي قدم اداء جيد في دوري أبطال اوروبا ، ووصل إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ 35 عاماً ، مواجهة ستكون مشحونة بالمشاعر .

بايرن ميونيخ × ليفربول

مواجهة وحيدة جمعت بين الفريقين في دوري أبطال اوروبا ، كانت في عام 1981 ، حيث حسم التعادل مواجهتي الذهاب والأياب في الدور الثاني للبطولة ، ليواصل الفريق الإنجليز طريقهم نحو اللقب الذي تحقق على حساب ريال مدريد .

ليفربول توج بلقب السوبر الأوروبي في 2001على حساب بايرن ميونيخ بنتيجة 3-2 ، وهو الفوز الوحيد للفريق الإنجليزي ، كما أن الفريق البافاري حقق الفوز بنتيجة 3-1 في بطولة كأس ابطال الكؤوس عام 1971 .

ريال مدريد × روما

لا يتمنى عشاق روما مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي البطولة ، لكن الفوز على برشلونة بثلاثية فتح الباب للمزيد من الأمال والطموحات .

أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في موسم 2015-2016 ، إنتهت لصالح الفريق الملكي بأربعة اهداف نظيفة ، وهي نتيجة لاتبشر بالخير للفريق الإيطالي الذي تمكن من تحقيق فوز تاريخي في 2008 بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة .