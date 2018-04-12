ملك إسبانيا يلتقي ولي العهد السعودي بمدريد

التقى ملك إسبانيا فيليبي السادس، اليوم الخميس، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يزور إسبانيا حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الجانبين تبادلا - خلال اللقاء - الأحاديث الودية حول العلاقات التاريخية السعودية الإسبانية، وروابط الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - مساء أمس - إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.