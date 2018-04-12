20 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة الرجاء

أختار طلعت يوسف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الخميس ، بأحد الفنادق بالقاهرة ، استعدادا لمباراة الرجاء المطروحي ، المقرر اقامتها في الخامسة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة ، ضمن مواجهات الجولة ال 31 لمسابقة الدوري .

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل ، محمود حمدي في حراسة المرمي ، أحمد عبد العزيز مودى ، أحمد سامى ، شريف حازم ، محمود وحيد ، عاصم سعيد ، أحمد محسن ، محمد تونى خط الدفاع هاني سعيد ،صلاح ريكو ، وليد عادل ، ايريك تراوري ، باولن فوافي ، محمد رمضان ،رجب عمران خط الوسط جون أنطوي ، أحمد عبد الظاهر ، مروان حمدي ، أسامة جلال للهجوم

وأدى لاعبو المقاصة مران خفيف مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعدها أعلن طلعت يوسف قائمة ال 20 لاعبا المرشحين للمباراة .