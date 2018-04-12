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20 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة الرجاء

الشروق
نشر فى : الخميس 12 أبريل 2018 - 9:07 م | آخر تحديث : الخميس 12 أبريل 2018 - 9:07 م

 

أختار طلعت يوسف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الخميس ، بأحد الفنادق بالقاهرة ، استعدادا لمباراة الرجاء المطروحي  ، المقرر اقامتها في الخامسة مساء  غد الجمعة على ستاد القاهرة ، ضمن مواجهات الجولة ال 31  لمسابقة الدوري .

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل ، محمود حمدي في حراسة المرمي ، أحمد عبد العزيز مودى ، أحمد سامى ، شريف حازم ، محمود وحيد ،  عاصم سعيد ، أحمد محسن ، محمد تونى خط الدفاع هاني سعيد ،صلاح ريكو ، وليد عادل ، ايريك تراوري ، باولن فوافي ، محمد رمضان ،رجب عمران خط الوسط جون أنطوي ، أحمد عبد الظاهر ، مروان حمدي ، أسامة جلال  للهجوم

 وأدى لاعبو المقاصة مران خفيف مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعدها أعلن طلعت يوسف قائمة ال 20 لاعبا المرشحين للمباراة .

 


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