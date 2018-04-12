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اجتماع وزاري عربي بالرياض يتابع تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الأردن

الرياض- أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 أبريل 2018 - 1:43 م | آخر تحديث : الخميس 12 أبريل 2018 - 1:43 م

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا لها اليوم الخميس، بالرياض، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العادية الـ29.

وتضم الهيئة في عضويتها كلا من: الأردن وموريتانيا والسعودية وتونس والجزائر وجيبوتي بالإضافة إلى جامعة الدول العربية التي مثلها أمينها العام أحمد أبو الغيط.

واعتمدت الهيئة تقريرها السنوي حول متابعة تنقيذ قرارات القمة العربية الـ28 في الأردن، والتعرف على مدى التزام الدول بدرجة تنفيذ كل قرار على حدة وما هي القرارات التي لم تنفذ حتى الآن وأسباب عدم التنفيذ.

وتضمن التقرير توصيات محددة ترفع للقادة العرب للتعامل مع هذه الأمور.


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