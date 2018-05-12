البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كمبالا

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لرحلة أوغندا لمواجهة كمبالا الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلٍ من:

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وسعد سمير ومحمد نجيب وأحمد فتحي ومحمد هاني وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد حمودي وباكا وميدو جابر ومروان محسن وصبري رحيل وحسام عاشور وأحمد حمدي وصلاح محسن وباسم علي واسلام محارب.

فيما ضمت قائمة اللاعبين العائدين إلى القاهرة بعد انتهاء رحلة الإمارات التي شهدت اللقاء الودي بين الأهلي و أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي كلا من:

علي لطفي وهشام محمد لارتباطهما بأداء الامتحانات ومحمد شريف ومحمد الجزار وأكرم توفيق وعمرو السعداوي لعدم القيد إفريقيًا، وأيمن أشرف للإيقاف، وكريم نيدفيد للإصابة، وعلي معلول الذي عاد إلى تونس لعدم جاهزيته.